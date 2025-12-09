Дегтярев о новом лимите в РПЛ: «Гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение со стороны государства. На месте футбольных функционеров провел бы митинг в поддержку»
Михаил Дегтярев: на месте функционеров провел бы митинг за лимит в РПЛ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал комментарий касательно ситуации с ужесточением лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета.
Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении.
Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», – сказал Михаил Дегтярев.
Что делать с Хаби Алонсо?18083 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости