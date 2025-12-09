Дегтярев о новом лимите в РПЛ: «Гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение со стороны государства. На месте футбольных функционеров провел бы митинг в поддержку»

Михаил Дегтярев: на месте функционеров провел бы митинг за лимит в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал комментарий касательно ситуации с ужесточением лимита на легионеров в РПЛ .

Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета.

Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении.

Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», – сказал Михаил Дегтярев.