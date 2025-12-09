  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп сказал «Алонсо не станет мочиться духами, у него все будет хорошо» перед матчем с «Реалом». СМИ в Мадриде при Моуринью писали, что Гвардиола «ссыт духами», обвиняя его в высокомерии
Видео
24

Пеп сказал «Алонсо не станет мочиться духами, у него все будет хорошо» перед матчем с «Реалом». СМИ в Мадриде при Моуринью писали, что Гвардиола «ссыт духами», обвиняя его в высокомерии

Гвардиола посоветовал Алонсо не писать духами.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал неожиданный совет коллеге из «Реала» Хаби Алонсо перед матчем команд в Лиге чемпионов.

Вчера сообщалось, что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Сити», отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги.

«Он должен писать чем-то своим... Поскольку он не будет мочиться духами, у него все будет хорошо. Увидите. Вот вам заголовок», – заявил смеясь Гвардиола на пресс-конференции.

Испанский журналист и писатель Гильем Балаге, сотрудничающий с англоязычными СМИ, включая BBC, объяснил контекст этого выражения.

«Думаю, Пеп уже давно хотел сказать что-то подобное 😂😂.

Некоторые мадридские СМИ во времена Моуринью в «Реале» писали, что Пеп «ссал духами» – это отвратительное и глупое обвинение [в адрес Пепа] в высокомерии и уверенности в превосходстве над большинством.

Итак, сегодня на «Бернабеу» Пеп использовал старую цитату/обвинение, чтобы дать прессе, как он и заявил следом, хороший заголовок», – написал Балаге.

Что делать с Хаби Алонсо?15670 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Гильема Балаге в X
logoХаби Алонсо
logoПеп Гвардиола
ахахаха
logoМанчестер Сити
Гильем Балаге
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoСантьяго Бернабеу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола про Алонсо: «Реал» и «Барсу» тренировать сложнее всего из-за давления и атмосферы. Хаби способен выбраться из этой ситуации»
9 декабря, 19:20
Алонсо о матче с «Ман Сити»: «Это вызов. Все в «Реале» убеждены, что мы сможем победить»
9 декабря, 12:12
«Алонсо мнит себя Гвардиолой, но пока он просто Хаби». Человек из окружения игрока «Реала» про отстраненность тренера
29 октября, 20:22
Главные новости
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
сегодня, 02:00
Бензема о Дембеле: «Лучший игрок мира, но о нем говорят недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ» – беспрецедентно»
сегодня, 01:35
Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
вчера, 22:33
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»
вчера, 22:13
У «Астон Виллы» 8 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября
вчера, 21:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева и «Лудогорец» сыграли 3:3, «Астон Вилла» победила «Базель», «Рома» разгромила «Селтик»
вчера, 21:58
«Фенербахче» Тедеско продлил серию без поражений до 14 матчей. Команда не проигрывает с сентября
вчера, 21:50
«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год
вчера, 21:38
Мерсон о Салахе: «Ливерпуль» ничего бы не выиграл, если бы не он. Мо лишь сказал, что хочет играть – как можно уничтожать его за это?»
вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кирьяков назвал лучших легионеров в истории РПЛ: «Нобоа сильно выделялся техникой. Вагнер Лав, Думбия»
37 минут назад
Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него «МЮ» не был бы в таблице там, где он сейчас – он отдает голевые и забивает»
49 минут назад
Лепехин о тренере для «Спартака»: «Если бы рассматривали Аленичева или Титова, было бы интереснее. Я за любого российского специалиста»
сегодня, 01:48
Семшов о «Динамо» при Карпине: «Не надо было требовать чемпионства в первом же сезоне. Неправильно, что результаты каждый тур рассматривали под микроскопом»
сегодня, 01:20
«Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после 5 туров, «Шахтер» – 2-й, «Райо» – 7-й, «Кристал Пэлас» – 9-й, «Фиорентина» –11-я, «Динамо» Киев – 28-е
вчера, 22:41
Осимхен, Лукман, Эджуке, Чуквуэзе, Ндиди, Ивоби, Басси – в составе Нигерии на Кубок Африки
вчера, 22:27
Парфенов о «Спартаке»: «Эта команда должна бороться за золотые медали. Состав-то хороший»
вчера, 22:24
«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 6 туров. «Бетис» – 4-й, «Рома» – 10-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 18-й, «Ницца» – последняя
вчера, 22:05
Лига конференций. «Фиорентина» обыграла «Динамо» Киев, «Ноа» – «Легию», «Шахтер» победил «Хамрун Спартанс», «Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн»
вчера, 21:58
Гуллит о «Реале»: «Беллингем – жертва того, что Мбаппе, Винисиус и Родриго не отрабатывают без мяча. При Кроосе у «Мадрида» был баланс»
вчера, 21:43