Пеп сказал «Алонсо не станет мочиться духами, у него все будет хорошо» перед матчем с «Реалом». СМИ в Мадриде при Моуринью писали, что Гвардиола «ссыт духами», обвиняя его в высокомерии

Гвардиола посоветовал Алонсо не писать духами.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал неожиданный совет коллеге из «Реала» Хаби Алонсо перед матчем команд в Лиге чемпионов.

Вчера сообщалось , что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Сити», отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги .

«Он должен писать чем-то своим... Поскольку он не будет мочиться духами, у него все будет хорошо. Увидите. Вот вам заголовок», – заявил смеясь Гвардиола на пресс-конференции.

Испанский журналист и писатель Гильем Балаге, сотрудничающий с англоязычными СМИ, включая BBC, объяснил контекст этого выражения.

«Думаю, Пеп уже давно хотел сказать что-то подобное 😂😂.

Некоторые мадридские СМИ во времена Моуринью в «Реале» писали, что Пеп «ссал духами» – это отвратительное и глупое обвинение [в адрес Пепа] в высокомерии и уверенности в превосходстве над большинством.

Итак, сегодня на «Бернабеу» Пеп использовал старую цитату/обвинение, чтобы дать прессе, как он и заявил следом, хороший заголовок», – написал Балаге.