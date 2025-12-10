Гвардиола о матче с «Реалом»: «Я не люблю слово «месть». Это хорошее испытание для «Ман Сити». Если не будет Мбаппе, есть Винисиус, Родриго»

Гвардиола о матче с «Реалом»: я не люблю слово «месть» .

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола рассказал, что не думает о мести «Реалу » перед матчем команд в 6-м туре общего этапа Лигм чемпионов.

В прошлом сезоне «Мадрид» выбил «Сити» на стадии первого раунда плей-офф, одержав две победы (3:2, 3:1). Нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе может не сыграть в среду из-за боли в ноге, форвард не тренировался в общей группе команды.

– Успокаивает ли вас отсутствие Мбаппе? Есть ли жажда мести после прошлого года?

– Я много раз играл против «Реала» без Мбаппе, и всегда у них были отличные команды. Нам нужно сосредоточиться на себе, а не на них. Я много раз играл против «Реала», выигрывая и проигрывая. Но «месть» – не то слово, которое я люблю использовать.

Завтрашний матч – хорошее испытание для нас, и мы хотим хорошо подготовиться, потому что это очень важный и захватывающий вызов.

– Многое ли изменится, если Мбаппе не будет на поле?

– Нет. Мбаппе – особенный игрок, и если он будет у «Реала», это будет лучше для команды. Но если нет, то есть Винисиус или Родриго... У них очень хорошие игроки. Независимо от того, кто играет, нам будет сложно. Мы знаем их характер, насколько тяжело на этом стадионе.

– Лучшее ли сейчас время для приезда на «Бернабеу»?

– У меня нет ответа на этот вопрос, потому что, по моему опыту, играть против «Реала» всегда непросто. С тех пор, как я пришел в «Сити», я играл против них пять или шесть раз, и всегда было непросто.

Особенно это касается этого турнира, где форма команды не имеет большого значения. Потому что эти игроки в важных матчах повышают уровень своей игры. Я ожидаю от «Реала» отличной игры, и я знаю по личному опыту, как сложно здесь играть.

– В чем эта команда «Реала» сильнее той, что была в прошлом сезоне?

– Честно говоря, я смотрел не так много матчей «Реала» в этом сезоне. То, что я знаю, основано на том, что мы видели на этой неделе. Они больше прессингуют, играют один в один. Не знаю, будут ли они делать это завтра.

Но я точно знаю, что играть на этом стадионе всегда тяжело. И что это будет захватывающий матч, – сказал Гвардиола.

Пеп сказал «Алонсо не станет мочиться духами, у него все будет хорошо» перед матчем с «Реалом». СМИ в Мадриде при Моуринью писали, что Гвардиола «ссыт духами», обвиняя его в высокомерии