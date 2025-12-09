Матеу Лаос о судье матча «Реал» – «Сельта»: «Кинтеро не хватило хладнокровия – он был взвинчен и действовал слишком поспешно»

Матеу Лаос о судье матча «Реал» – «Сельта»: он действовал слишком поспешно.

Бывший судья Антонио Матеу Лаос раскритиковал арбитра матча «Реал» – «Сельта ».

В матче 15-го тура Ла Лиги «Реал » дома уступил «Сельте» со счетом 0:2. Во втором тайме два защитника мадридцев были удалены с поля – Фран Гарсия получил две желтые в течение минуты, а Альваро Каррерас - желтую и красную на 93-й за споры с судьей Алехандро Кинтеро. Также форварда Эндрика , не принимавшего участие в матче, удалили за выход из технической зоны и выкрики в адрес резервного арбитра.

«Кинтеро не хватило эмоционального равновесия, хладнокровия, потому что он действовал слишком поспешно, был слишком взвинчен.

Не нужно усложнять ситуацию... В судействе сложные решения принимаются естественным образом. Лучшее, что может сделать судья, – это предотвращать определенные вещи и не реагировать, потому что потом уже ничего не изменить.

Я уверен, что Кинтеро многому научится после всего этого», – сказал Матеу Лаос в эфире Movistar.