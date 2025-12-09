Глава CTA о судействе в матче «Реал» – «Сельта»: «Мы довольны. Кинтеро сможет работать на играх «Мадрида» в этом сезоне, если мы сочтем это целесообразным»

В судейском комитете довольны работой арбитра матча «Реал» – «Сельта».

Президент технического комитета судей Испании (CTA) Фран Сото оценил работу арбитра Алехандро Кинтеро в матче 15-го тура Ла Лиги «Реал» – «Сельта » (0:2).

В этой игре Кинтеро удалил защитников мадридцев Франа Гарсию и Альваро Каррераса, а также показал красную карточку находившемуся на скамейке запасных Эндрику.

«Мы довольны судейством. Конечно, Кинтеро сможет судить матчи «Реала» в этом сезоне, если мы сочтем это целесообразным», – сказал Сото.

Он пояснил, что комитет по назначениям арбитров работает над тем, чтобы «все судьи обслуживали хотя бы один матч каждого из клубов» и чтобы решения принимались «без какого-либо права вето, как внешнего, так и внутреннего».

Боссы «Реала» после «Сельты» обсуждали судейство. Работа Кинтеро укрепила мнение, что решения арбитров не отвечают интересам «Мадрида» в Ла Лиге (Marca)

ТВ «Реала» после 0:2 с «Сельтой»: «Судейство было абсурдным, хотя и не повлияло на результат. Кинтеро Гонсалес боролся за награды, как при режиме Негрейры»

Беллингем сказал «ты ###### мудак» четвертому судье после матча с «Сельтой». Родриго после удаления Каррераса обратился с главному арбитру: «Прояви уважение к этому месту»