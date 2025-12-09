Салах может перейти в «Аль-Хилаль», «Сан-Диего» или «Чикаго Файр». В «Интер Майами» Месси вингера «Ливерпуля» не будет (The Athletic)

Салах может уйти из «Ливерпуля» в МЛС или в Саудовскую Аравию.

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или в Северной Америке.

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Летом 2023 года «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада » на 150 миллионов фунтов. Интерес к Салаху со стороны клубов Ближнего Востока с тех пор только возрос. Считается, что у «Аль-Хилаля » есть ресурсы для заключения сделки с Мохамедом.

По данным The Athletic, если Салах решит переехать в США, он может оказаться в «Сан-Диего » – американский клуб принадлежит египетско-британскому миллиардеру Мохамеду Мансуру.

Многие связывают Салаха с возможным переходом в «Интер Майами », за который выступает Лионель Месси. Однако источник, знакомый с планами чемпионов МЛС , сообщает, что у клуба уже есть на примете игрок, который займет освободившееся после завершения карьеры Жорди Альбы место.

Другой вариант Салаха в МЛС – «Чикаго Файр », который хочет пригласить звезду мирового масштаба. Клуб ранее претендовал на Неймара и Кевина де Брюйне, но по разным причинам трансферы не состоялись. Владелец «Чикаго» Джо Мансуэто готов на большие расходы.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «Чикаго Файр» пытался подписать Салаха до того, как вингер в апреле подписал новый контракт с «Ливерпулем». «Чикаго» снова может попытаться приобрести футболиста.

