Салах может перейти в «Аль-Хилаль», «Сан-Диего» или «Чикаго Файр». В «Интер Майами» Месси вингера «Ливерпуля» не будет (The Athletic)
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или в Северной Америке.
Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».
Летом 2023 года «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» на 150 миллионов фунтов. Интерес к Салаху со стороны клубов Ближнего Востока с тех пор только возрос. Считается, что у «Аль-Хилаля» есть ресурсы для заключения сделки с Мохамедом.
По данным The Athletic, если Салах решит переехать в США, он может оказаться в «Сан-Диего» – американский клуб принадлежит египетско-британскому миллиардеру Мохамеду Мансуру.
Многие связывают Салаха с возможным переходом в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Однако источник, знакомый с планами чемпионов МЛС, сообщает, что у клуба уже есть на примете игрок, который займет освободившееся после завершения карьеры Жорди Альбы место.
Другой вариант Салаха в МЛС – «Чикаго Файр», который хочет пригласить звезду мирового масштаба. Клуб ранее претендовал на Неймара и Кевина де Брюйне, но по разным причинам трансферы не состоялись. Владелец «Чикаго» Джо Мансуэто готов на большие расходы.
Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «Чикаго Файр» пытался подписать Салаха до того, как вингер в апреле подписал новый контракт с «Ливерпулем». «Чикаго» снова может попытаться приобрести футболиста.
«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡
«Салах бросил «Ливерпуль» под автобус». Мощное выступление Каррагера
Интервью Салаха – лицемерие и эгоизм. Пора прощаться