  • Джейми Каррагер: «Я буду критиковать Салаха – он бросает мой клуб под автобус. Его игра против ПСВ – стыдоба»
45

Джейми Каррагер: «Я буду критиковать Салаха – он бросает мой клуб под автобус. Его игра против ПСВ – стыдоба»

Джейми Каррагер о Мохамеде Салахе: позорно сыграл с ПСВ и не бежит назад.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре Мохамеда Салаха в этом сезоне.

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

«Я никогда не критиковал Салаха за то, что он не отрабатывал сзади, не пасовался. Он легенда, с некоторыми вещами приходится мириться.

Некоторые критические замечания были чрезмерными, но я буду критиковать Салаха, когда он пытается бросить мой клуб под автобус.

Давайте попробуем понять Арне Слота: команда пропустила 10 голов за 3 матча, игра Салаха против ПСВ – стыдоба. В гостях у «Вест Хэма» нужно сыграть на ноль, поэтому он убирает из состава единственного игрока, которому разрешено не играть в защите.

Я бы его выпустил дома против «Сандерленда» – Слот сделал это в перерыве. В гостевых матчах с «Вест Хэмом» и «Лидсом» на выезде – зачем выпускать его, если вы выигрываете? Вам не нужен гол. Для чего выпускать игрока, который не умеет защищаться при стандартах и не бежит назад?» – сказал Каррагер.

Каррагер о Салахе: «Он не был звездой до перехода в «Ливерпуль». Когда Мо говорит после игры, это всегда «я, я, я». Таким игрокам, как он, Роналду, Месси, кажется, что успех клуба зависит от них»

Что делать с Хаби Алонсо?18218 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Independent
