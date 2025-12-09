Салах опубликовал фото из тренажерного зала на фоне конфликта с «Ливерпулем». Пост лайкнули Алиссон, Мбаппе, Трент, Хендерсон
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал фотографию из тренажерного зала на фоне конфликта с «Ливерпулем».
На фотографии Мохамед, не включенный в заявку «красных» на сегодняшний матч общего этапа Лиги чемпионов против «Интера», один сидит в качалке на базе «Ливерпуля». Он не сделал подписи к снимку.
Пост Салаха лайкнули голкипер мерсисайдцев Алиссон, форвард «Реала» Килиан Мбаппе, защитник «сливочных» Трент Александер-Арнолд, ранее игравший за «Ливерпуль», а также бывший капитан «красных» Джордан Хендерсон, выступающий за «Брентфорд».
Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше».
Фото: instagram.com/mosalah
