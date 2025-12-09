Разбор Вадима Лукомского.

В «Ливерпуле» большой конфликт: Мохамед Салах публично бунтует. Египтянин не выходил в старте три матча подряд, а после ничьей с «Лидсом» (3:3) выступил со скандальным заявлением , что у него нет никаких отношений со Слотом, и обвинил клуб, что его бросают под автобус.

Давайте разберемся в ситуации. Насколько справедливо присел Салах? Как «Ливерпуль» играл без него? И что делать дальше?

Почему Салах присел на скамейку?

Салах действительно в худшей форме за все время в «Ливерпуле». Тут совокупность факторов: часть зависит от Салаха, часть – нет. Попробуем сформировать взвешенную оценку.

Невозможно рассматривать спад Салаха в отрыве от ключевых звеньев его тактического окружения. Все намного серьезнее простого разрушения союза с Трентом. В прошлом сезоне Мо был участником пяти связок, которые создавали наибольшую угрозу по модели xPV (оценивает каждый пас на предмет улучшения или ухудшения положения команды в атаке):

1. Салах на Собослаи

2. Трент на Салаха

3. Салах на Диаса

4. Собослаи на Салаха

5. Диас на Салаха

Трент и Диас ушли. Собослаи реже играет десятку. Иногда выходил на одном фланге с Мо в роли правого защитника, но там совсем другой тип взаимодействия. Из типичных союзников Салаха в привычных ролях не осталось буквально никого.

В тексте с инсайдами от The Athletic есть сегмент про изменения. Согласно источнику Джеймса Пирса, Мо нравилось играть с Диасом, Трентом и Нуньесом. А новое сочетание атаки ему менее удобно.

Быстро найти химию с новыми партнерами в любом случае было бы трудно в ситуации, когда у команды затянулись тактические поиски плана А. Важно, что одним из мотивов перестройки могло быть умышленное снижение зависимости от Салаха – например, через создание другой точки креативной силы в лице Флориана Виртца.

Разумеется, «Ливерпуль» не хотел вредить себе умышленно. В теории такой вариант легко продавался как апгрейд. Остаются и плюсы от Салаха, а когда что-то не работает, можно посмотреть в другую сторону – в прямом смысле (левее), и в переносном. На практике получилась классическая погоня за двумя зайцами.

Фиксируем: частично спад Салаха объясняется сменой окружения и стратегическими ходами, которые пока явно не сработали. Но есть и персональный спад. Египтянин просто хуже проявляет себя в индивидуальном плане в моментах, которые ранее казались для него легкими. Например, просел дриблинг. У Салаха худший процент успешных обводок за все время в клубе:

Обводки – лишь самый легко фиксируемый элемент.Можно сопоставить эффективность любых действий относительно прошлых сезонов. Обработка, исполнение передач и ударов, принятие решений – все стало хуже.

Следствие – обвал результативности и атакующих показателей, которые с ней прямо коррелируют. Снова с запасом худшие цифры Мо за все время в «Ливерпуле»:

Хорошо видно, что дело не в «холодном» отрезке при привычном качестве открываний и созидания, а именно в системном спаде.

Спад в результативности Салаха надо рассматривать в комплекте с привилегированной ролью. В конце прошлого сезона египтянин рассказывал о сделке с тренером: «При Слоте мне не нужно много обороняться. Тактика изменилась. Я сказал ему: «Помоги мне больше отдыхать при обороне, я отвечу вкладом в атаку». Рад, что все сработало именно так. Он прислушался, а результат вы видите в моей статистике».

У Салаха не было полного освобождения, но его задачи без мяча всегда сужались и были менее требовательными, чем у партнеров. В прошлом сезоне он выполнял свою часть сделки, забивая и ассистируя. Привилегии давали команде больше плюсов, чем минусов.

В этом сезоне расклад изменился. Салах больше не так результативен, а роль не меняется. На момент перемещения Мо на лавку левые защитники соперников лидировали по ассистам в матчах против «Ливерпуля». Не все эпизоды однотипные, не все предполагают вину Салаха, но ситуация уникальная, учитывая, что голевые передачи даже не профильная работа для левых защитников, которые выходят под сдерживание Мо.

Салах больше не наводит ужас, что косвенно помогало обороняться (меньше подключений из-за страха перед ним). Особенно показателен случай Марка Кукурельи, который после матча публично рассказал о деталях плана «Челси» в зоне Салаха: «Перед матчем Мареска показал нам, как высоко остается Салах, он всегда готов к контратаке. Поэтому мы знали, что на том фланге у нас будет чуть больше пространства, мы старались больше атаковать через ту зону».

Несмотря на послабления в игре без мяча, у Салаха лишь пятая результативность по гол+пас в этом сезоне.

Важно понимать контекст этих показателей: роль Салаха имеет смысл, только когда он не просто лидирует, а лидирует с запасом. Тогда он оправдывает привилегии. Текущее положение – провал. Дальше уже вопрос трактовок, почему случился провал. Выше постарался описать, какие факторы привели к кризису. Сам факт ужасной формы неоспорим.

Нельзя было просто игнорировать урон, который Салах наносит команде. В то же время не забываем, что было минимум два варианта выхода из кризиса – передоговориться с Салахом (забрать привилегии, заставить работать, но оставить в старте), либо усадить на скамейку.

Компромисс выглядел лучшим ходом. У «Ливерпуля» нет хорошей прямой замены Салаху. Любой вариант без него предполагает изменение всей динамики на правом фланге.

Отсюда ключевой вопрос: дипломатия провалилась и Салаха не удалось убедить? Либо Слот сразу поместил его на скамейку? Тут у нас явно недостаточно информации, а трактовать можно в пользу любой из сторон.

С одной, в заявлении Салах прямо связывает гарантию места в старте с былыми заслугами: «Я провел все 90 минут на скамейке! Третий раз стартовал на скамейке – думаю, впервые в карьере. Я очень, очень разочарован. Ведь я так много сделал для клуба за годы и особенно в прошлом сезоне». Передоговориться со звездным игроком, который руководствуется такой логикой, почти нереально.

С другой стороны, впечатляет резкость, с которой выступил Мо, – не просто проявил недовольство, но и сказал, что его умышленно толкают к уходу. Большой намек, что дипломатии от Слота либо не было вообще, либо было недостаточно.

Как «Ливерпуль» играл без Салаха

Важная часть поисков решения – нехватка прямой альтернативы. Вингер с левой ногой на правом фланге под аналогичную динамику. Чтобы усадить Мо на скамейку, Слоту пришлось перестраивать все механизмы справа.

Формальной заменой стал Доминик Собослаи. Он занял позицию Салаха по схеме. На практике венгр играет как дополнительный игрок центральной зоны, а правый фланг в атаке закрывает крайний защитник. Например, в матче против «Сандерленда» эта функция легла на Джо Гомеса, которому это вообще неудобно:

В этом контексте интересным выглядит инсайд от BBC. Согласно их источнику, Салах считает, что, сажая его на лавку, Слот руководствовался не тактическими мотивами, а давлением со стороны экспертов в медиа. Интересна сама мысль, что Салах, возможно, в это верит.

Потенциальная логика Мо может быть такой: «Мое место не просто отдали дублеру, который похож по качествам, но хуже меня; мое место сейчас занимает Джо Гомес/Конор Брэдли – вот на такие ухищрения надо идти, чтобы я оказался на скамейке. Разве такое может быть по спортивным причинам?»

Возможно, если бы у Салаха был четкий конкурент под схожие задачи, то ему было бы проще понять помещение на скамейку на фоне спада. Подход Слота в его глазах выглядит изобретением велосипеда под конкретную задачу не дать ему играть.

В то же время тренерская оптика становится чуть более понятной, если основной мотив – та самая сделка о работе без мяча. В структуре с мячом «Ливерпуль» без Салаха не предложил качественного альтернативного варианта в его зоне, но без мяча действительно выглядит лучше.

В последних матчах без Салаха «Ливерпуль» не допустил ни одного явного момента с игры. Со стандартами все еще грустно, но это уже другая проблема. Против «Лидса» два забитых мяча стали прямым следствием прессинга.

В словах Слота со вчерашней пресс-конференции есть серьезный намек, что главный мотив перевода Салаха на скамейку – именно его работа без мяча: «Мы все больше и больше испытывали трудности из-за того, какой план игры соперники выбирают против нас». Вероятно, речь о слишком частом вскрытии фланга Салаха.

Стал ли «Ливерпуль» лучше без Салаха на этом коротком отрезке? Да, если сравнивать с финальными матчами, где эта же команда играла с Мо. Важный нюанс: лучше, но все равно недостаточно хорош.

Последние три матча до помещения Салаха на лавку – 1:10 с «Сити», «Форест», ПСВ. Три матча после – победа над «Вест Хэмом», ничьи с «Сандерлендом» и «Лидсом». Последние два матча вполне могли быть победными – «Ливерпуль» создал больше соперников, пускай все равно не выглядел цельно и уверенно. Стало лучше, но все еще не желаемый уровень.

Дальше трактовки: достаточно ли того, что команда чуть прибавила? Или усадить Салаха на скамейку можно, только если эффект огромный и очевидный?

Что дальше?

Салах не сыграет с «Интером». Решение о ближайшем матче АПЛ против «Брайтона» пока не принято.

Тексты с инсайдами рисуют разные картины. BBC утверждает, что отношения между игроком и клубом разрушены – дело идет к уходу. The Athletic указывает оптику руководства: боссы считают проблему временной, доверяют Слоту, но хотят, чтобы Салах остался в клубе до конца контракта. Конкретики, как именно собираются выруливать из кризиса, пока нет.

***

Выше я постарался изложить полную картину с максимальным уважением ко всем участникам конфликта. В конце материала позволю себе высказать авторскую позицию.

Салах переступил грань. Никогда еще клишированная фраза «ни один игрок не может быть больше клуба» не была так актуальна. Тем более речь о футболисте, который играет настолько ниже своего уровня.

В заявлении Мо есть две неприемлемые для меня вещи. Во-первых, логика, по которой старые заслуги могут гарантировать неприкосновенность. Это так не работает. Гарантией места в старте может быть только текущий уровень игры.

Во-вторых, Мо говорит: «Складывается ощущение, что клуб просто кинул меня под автобус. Именно так я себя чувствую. Кто-то хочет, чтобы вся вина легла на меня». Египтянин драматизирует и призывает ответить на вопрос: «Разве я виноват во всех проблемах?» Разумеется, никто не ответит утвердительно. Но в самом вопросе кроется манипуляция.

«Не виноват во всех проблемах» не равно «вообще не виноват и не заслужил критики (вопросы по месту в старте)». Мо не виноват во всем, но часть проблем «Ливерпуля» – следствие слабейшей индивидуальной формы Салаха.

Такие заявления неприемлемы от игрока любого статуса в любом положении. Салах выступил в слабой позиции: к его игре действительно огромные вопросы, перевод на скамейку объясняется без всякой конспирологии.

Либо Мо публично извиняется, либо больше не должен играть за «Ливерпуль». Любой другой вариант будет вредным прецедентом для клуба.

Фото: East News /Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP