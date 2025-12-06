У «Спартака» 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах при Романове. Сегодня – 1:1 с «Динамо»

У «Спартака» 2 победы в 4 матчах при Вадиме Романове.

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Динамо » в 18-м туре Мир РПЛ (1:1). Ранее «Спартак » потерпел поражение от «Балтики» (0:1), а также обыграл «Локомотив» (3:2) и ЦСКА (1:0).

Романов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера команды после ухода Деяна Станковича.