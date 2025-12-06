У «Спартака» 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах при Романове. Сегодня – 1:1 с «Динамо»
У «Спартака» 2 победы в 4 матчах при Вадиме Романове.
«Спартак» выиграл 2 из 4 матчей при Вадиме Романове.
Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1). Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Балтики» (0:1), а также обыграл «Локомотив» (3:2) и ЦСКА (1:0).
Романов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера команды после ухода Деяна Станковича.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1405 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости