У «Динамо» 1 победа, 1 ничья и 2 поражения при Гусеве после ухода Карпина – сегодня 1:1 со «Спартаком»
У «Динамо» 1 победа в 4 матчах после ухода Валерия Карпина.
«Динамо» выиграло лишь один из четырех матчей при Ролане Гусеве.
Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1). До этого команда крупно обыграла махачкалинское «Динамо» (3:0) и уступила «Ахмату» (1:2) в чемпионате России, а также потерпела поражение от «Зенита» в Кубке (0:1, 3:2 по сумме двух встреч).
Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября – после ухода Валерия Карпина.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
