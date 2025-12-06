У «Динамо» 1 победа, 1 ничья и 2 поражения при Гусеве после ухода Карпина – сегодня 1:1 со «Спартаком»

У «Динамо» 1 победа в 4 матчах после ухода Валерия Карпина.

«Динамо» выиграло лишь один из четырех матчей при Ролане Гусеве.

Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1). До этого команда крупно обыграла махачкалинское «Динамо» (3:0) и уступила «Ахмату» (1:2) в чемпионате России, а также потерпела поражение от «Зенита» в Кубке (0:1, 3:2 по сумме двух встреч).

Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября – после ухода Валерия Карпина.