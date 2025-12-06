«Астон Вилла» на 95-й минуте вырвала победу над «Арсеналом» – 2:1. В лайве вероятность поражения «канониров» составляла 4%

«Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле» в 15-м туре АПЛ (1:2).

Хозяева открыли счет на 36-й минуте, «канониры» сравняли на 52-й. На 95-й «Астон Вилла» забила победный гол.

В прематче «Арсенал» котировался фаворитом с коэффициентом 1.87. На победу «Виллы» букмекеры давали 4.10. В лайве перед победным голом коэффициент на бирмингемцев достигал 23.00 (около 4% вероятности).

