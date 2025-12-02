Бубнов о Мостовом: «Самый талантливый, кому не дают работать. Симонян и Романцев говорили, что он вот такой тренер, – че, попрешь против них? Но вся страна уверена, что Царь провалится»

Александр Бубнов: Царю не дают работать.

Александр Бубнов считает, что Александра Мостового не пускают тренировать.

– Самый талантливый, кому не дают работать, это Царь. Все. Талант когда раскрывается? Когда дают работать. А здесь человеку не дают работать.

– Значит, непонятно, есть у него талант тренировать или нет.

– Правильно. А я знаю, что у него есть. И знаешь, где определили это? Ему ж лицензию дали. В Высшей школе тренеров определили, что он – вот (показывает поднятый вверх большой палец – Спортс”). Никита Павлович [Симонян] говорил: вот такой тренер (снова тот же жест – Спортс”). Олег Иванович Романцев говорит: вот такой (опять показывает большой палец – Спортс”). А че, ты попрешь против Никиты Павловича или Романцева?

Некоторые покупали лицензии. Все покупается. Вот Мостовой не покупал. Если бы он хотел что-то купить, он бы нанял агента, заплатил ему бабки, и тот бы ему купил. Ткаченко его бы вообще уже куда угодно устроил. Но он принципиально не хочет, потому что считает: зачем я ему буду платить, кто они такие, эти агенты? Поэтому он и не работает.

– Так как определить, какой он тренер?

– Дать работу. Дать «Спартак ».

Мостовой везде все сказал, все знают, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Представляешь, не проявил себя, а заткнулся. Все уверены, что он провалится.

Талалаев в течение месяца – об этом Царь говорил – три клуба поменял. А Мостовому даже исполняющего обязанности не дают. Что, его не могут вместо Романова исполняющим обязанности сделать?

В «Динамо» после Карпина он не пойдет. После Карпина там авгиевы конюшни, – сказал экс-защитник сборной СССР.