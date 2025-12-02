Матч «Спартака» и «Динамо» будет посвящен памяти Симоняна. На стадионе покажут архивные фото и включат любимые песни лучшего бомбардира в истории красно-белых

РФС и «Спартак» посвятят матч памяти Никиты Симоняна.

Дерби «Спартака» и «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ будет посвящено памяти Никиты Симоняна .

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака » ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

Перед началом встречи в чаше стадиона красно-белых будут продемонстрированы уникальные архивные фото и кадры кинохроники с участием Симоняна, а также прозвучат его любимые песни. Команды выйдут на поле в специальных футболках.

Матч «Спартак» – «Динамо » состоится 6 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.