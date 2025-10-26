  • Спортс
  • Гладилин о Максименко: «Зачем «Спартаку» Сафонов? Саша ничем не хуже в хорошей форме, он может быть надежным вратарем»
9

Гладилин о Максименко: «Зачем «Спартаку» Сафонов? Саша ничем не хуже в хорошей форме, он может быть надежным вратарем»

Валерий Гладилин считает, что Александр Максименко не уступает Матвею Сафонову.

– Игра Максименко? Пока можно сказать, что у него точно получается не лучший сезон. Он должен разобраться в себе. Ему нужно больше тренироваться и анализировать свою игру. Данные у него хорошие.

– Может быть, тогда стоит дать шанс Илье Помазуну? Раз Максименко пока не лучшим образом дается игра.

– Я здесь не могу ничего советовать. Для этого есть главный тренер и тренер вратарей. Они видят, кто и как тренируется, кто как готов. Поэтому стоит довериться их выбору.

– Все больше новостей появляется, что Матвей Сафонов может покинуть «ПСЖ». Как считаете, не помешал бы «Спартаку» такой достаточно молодой, но уже очень опытный вратарь?

– Зачем «Спартаку» Матвей Сафонов? Я считаю, у «Спартака» вратарская линия хорошо укреплена. Максименко, если он в хорошей форме, ничем не хуже Сафонова. Саша может быть надежным вратарем. Поэтому у «Спартака» есть сильный вратарь на долгие годы, – сказал бывший тренер красно-белых Гладилин.

В нынешнем сезоне Максименко провел 12 матчей в чемпионате России, пропустил 18 мячей и 3 раза сыграл на ноль. Контракт 27-летнего вратаря с московским клубом рассчитан до июля 2026 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
