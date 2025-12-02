Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
Златан Ибрагимович станет факелоносцем на Олимпиаде-2026.
Олимпийский огонь попадет в руки Златану Ибрагимовичу.
Бывший форвард «Милана» и сборной Швеции, сейчас работающий в итальянском клубе на административной должности, включен в число факелоносцев Олимпиады-2026. Этой же чести удостоены футболистка Алиша Леманн, велогонщик Филиппо Ганна, теннисистка Жасмин Паолини, каратист Луиджи Буза, волейболист Симоне Джанелли, телеведущие Мелисса Сатта и Алессандро Каттелан.
Sport Mediaset сообщает, что в церемонии поучаствуют также бывший игрок и тренер «Ювентуса» Чиро Феррара и другие звезды итальянского спорта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Олимпиады-2026
