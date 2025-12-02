Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026

Златан Ибрагимович станет факелоносцем на Олимпиаде-2026.

Олимпийский огонь попадет в руки Златану Ибрагимовичу .

Бывший форвард «Милана » и сборной Швеции, сейчас работающий в итальянском клубе на административной должности, включен в число факелоносцев Олимпиады-2026. Этой же чести удостоены футболистка Алиша Леманн , велогонщик Филиппо Ганна, теннисистка Жасмин Паолини, каратист Луиджи Буза, волейболист Симоне Джанелли, телеведущие Мелисса Сатта и Алессандро Каттелан.

Sport Mediaset сообщает , что в церемонии поучаствуют также бывший игрок и тренер «Ювентуса » Чиро Феррара и другие звезды итальянского спорта.