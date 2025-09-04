Генич о невызове Умярова в сборную: «Бывает, что игрок не нравится тренеру. Может, Карпину больше по душе то, что умеют делать Глебов, Баринов и Кисляк. Конкуренты мощные, серьезные»

Константин Генич отреагировал на невызов Наиля Умярова в сборную России.

25-летний полузащитник «Спартака» еще не играл за национальную сборную. Он вновь не получил приглашение на BetBoom товарищеские матчи команды в сентябре.

«Конкуренты мощные, серьезные. Ничего сверхординарного не произошло. И до этого он был в расширенном списке, а в окончательную заявку не попадал. Бывает такое, когда игрок не нравится тренеру. Не знаю, с подачи кого – Николая Николаича [Писарева ], Никифорова , еще кого-то.

Может быть, Карпин сказал, что ему не близок формат игрока Умярова. Может быть, Карпину больше по душе то, что умеют делать Глебов, Баринов и Кисляк. Чего расстраиваться?

То болельщики хотят, чтобы футболиста из их клуба вызывали в сборную, потому что это статусно, то наоборот – когда в сборную уезжают, возвращаются хрен пойми в каком состоянии. Если сейчас Умярова не вызвали, то пусть болельщики «Спартака » порадуются. Станкович недавно сказал: Умяров – классный игрок, хорошо, что останется в клубе и хорошо отдохнет», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич.

Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»