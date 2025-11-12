  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»

Андрей Талалаев: не видел более педантичного отношения к новичкам, чем в сборной.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев похвалил тренерский штаб сборной России за отношение к новичкам. Из калининградского клуба в окончательный состав команды Валерия Карпина в ноябре вошли Максим Бориско и Мингиян Бевеев.

«Отметил бы штаб сборной. Более педантичного отношения к новичкам я давно не видел. Зимой на сборы [в «Балтику»] приедет Юрий Никифоров, сейчас приезжал Николай Писарев.

Сегодня у меня спрашивали о физических показателях Сергея Варатынова, Максима Петрова и Владислава Сауся. Штаб все контролирует», – рассказал Талалаев.

России принимает Перу (0:0) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

