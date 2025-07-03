Романцев о том, что «Спартак» «собирал все сливки советского футбола»: «Бог таким сказочникам судья. Брали тех, кто хотел играть именно за ромбик. Карпин, как и остальные, приходил не в статусе звезды»

Олег Романцев опроверг, что «Спартак» во времена СССР подписывал звездных игроков.

— Гинера спросили, сталкивался ли он с ситуациями, как в 1993-м, когда Цымбаларь с Никифоровым должны были перейти в «Динамо», но в итоге их перехватил «Спартак». А вы с подобным сталкивались, Олег Иванович?

— Не исключаю, что такое могло произойти, поскольку тогда Ильей и Юрой многие клубы интересовались. Странно, что к ним не проявили интереса в Киеве, который обладал правом «первой руки» на украинских футболистов.

А вот то, что «Спартак» их у кого-то перехватил — явный перебор. В то время игроками еще не торговали и в вопросах перехода они сами выбирали команды. Переговоры с ними я не вел, поскольку этим не занимался. И теперь, уже столько лет спустя, вряд ли смогу точно сказать, кто общался с Цымбаларем и Никифоровым. Скорее это был Тарханов, который умел убеждать.

Уже потом оба признались, что, еще выступая в Одессе, следили за нашим «Спартаком», чья игра им нравилась. Думаю, это и сыграло решающую роль. Что уже с первого дня помогло им стать своими и на поле, и в жизни.

Перехватывать их у кого-то у нас не было особых возможностей. Зарплата у всех была одинаковая. Воинских званий, как в армейских командах, в «Спартаке» не присваивали и за погоны не платили. Премиальные были, как и в остальных клубах. Раньше ведь все было регламентировано и четко отслеживалось. Карпин как-то об этом уже говорил.

Кстати, он, как и остальные, приходил к нам не в статусе звезды или игрока сборной. Мы брали тех, кто хотел играть именно в «Спартаке». Как однажды сказал Витя Онопко — за ромбик! На чем и держались. Хотя приходилось слышать за спиной, что мы собирали у себя все сливки советского футбола. Ну, как говорится, Бог таким сказочникам судья, – сказал экс-тренер «Спартака ».