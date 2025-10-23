«Спартак» оштрафован на 40 000 рублей за оскорбительные кричалки фанатов про судью Кукуяна на матче с «Ростовом»
«Спартак» наказан за поведение болельщиков в 12-м туре Мир РПЛ.
Красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» – 1:1. В середине первого тайма главный судья Павел Кукуян удалил Александера Джику.
«Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. «Ростов» за неподобающее поведение команды оштрафован на 100 тысяч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости