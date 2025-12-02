Бога и Моффи не хотят играть за «Ниццу» после нападения фанатов. Игроков били, оплевывали и оскорбляли на почве расизма

Футболисты «Ниццы», на которых напали фанаты, хотят покинуть клуб.

Жереми Бога и Терем Моффи не хотят играть за «Ниццу» после нападения фанатов.

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес главного тренера Франк Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога . Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них . Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям .

Как сообщает Nice-Matin, Бога и Моффи больше не хотят играть за «орлят» после этого инцидента. Эту информацию подтверждает RMC Sport.

Моффи выступает за «Ниццу» с сезона-2022/23. Бога присоединился к команде летом 2023 года.