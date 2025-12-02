Министр спорта Франции Феррари осудила нападение фанатов на игроков «Ниццы»: «Это не имеет никакого отношения к настоящему болению. Такие действия ничем не оправдать»

Министр спорта Франции: осуждаю нападение фанатов на игроков «Ниццы».

Министр спорта Франции Марина Феррари прокомментировала нападение болельщиков «Ниццы» на футболистов.

«Я самым решительным образом осуждаю недопустимые акты насилия в отношении руководителей и игроков «Ниццы». Выражаю им полную поддержку.

Ничто не может оправдать такие действия в отношении людей, которые каждый день отдают себя футболу.

Эти серьезные инциденты, спровоцированные несколькими лицами, не имеют никакого отношения к настоящему болению. Я всегда буду защищать тех, кто оживляет и наполняет жизнью наши стадионы, и никогда – тех, кто прибегает к насилию и должен понести за это наказание», – написала Феррари.

Фанаты «Ниццы» напали на игроков после 6-го поражения подряд. Болельщики побили и оплевали Бога и Моффи и заявили в соцсетях, что оба больше не будут играть за клуб