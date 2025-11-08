  • Спортс
«Монако» интересуется Батраковым. Бывший вице-президент клуба Васильев прилетал на матч «Локо» с ЦСКА

По информации телеграм-канала «Мутко против», представители французского клуба связались с «Локомотивом» несколько дней назад и сообщили, что готовы заплатить за 20-летнего футболиста 20 млн евро.   При этом официального предложения в клуб пока не поступало.

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что «Монако» следит за Батраковым, но купить его этой зимой вряд ли получится.

«На дерби с ЦСКА 18 октября прилетал бывший вице-президент «Монако» – Васильев. Вадим владеет футбольным агентством. Плюс у него остались хорошие отношения с владельцем тамошнего футбольного клуба – российским миллиардером Рыболовлевым. Он пообщался с руководством «Локо», но никакой конкретики в этом разговоре не прозвучало», – сообщил Карпов.

По его данным, даже если бы «Монако» предложил зимой 20 млн за Батракова, «Локомотив» бы отказал. Опция выкупа за эту сумму в контракте появится только следующим летом, а до конца сезона продавать его не намерены, только  если не поступит предложение в районе 30 млн.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
