  • Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
45

Ламина Ямаля больше всех оскорбляют на почве расизма в Испании.

60% расистских комментариев в соцсетях, которые были адресованы футболистам, играющим в Испании, были направлены против вингера «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом говорится в докладе Испанской обсерватории по вопросам расизма и ксенофобии (Oberaxe), на который ссылается El País. 

Исследование выявило 33 438 публикации в течение прошлого сезона, содержащие оскорбления на почве расизма. Из этого числа платформы удалили лишь 33% сообщений. 

Большинство комментариев было сосредоточено вокруг Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора – на долю вингера «Реала» выпало 29% сообщений. В меньшей степени нападкам подверглись Иньяки Уильямс, Нико Уильямс (оба – «Атлетик»), Килиан Мбаппе, Браим Диас (оба – «Реал»), Алекс Бальде, Рафинья и Ансу Фати (все – «Басрелона»). 

Отмечается, что количество сообщений возрастает во время матчей между принципиальными соперниками. Так, первое класико сезона между «Реалом» и «Барселоной», состоявшееся в октябре 2024 года, совпало с резкими пиками расистских комментариев – 3 675 и 2 855 публикаций в день матча и после соответственно.

Среди наиболее наиболее частых оскорблений – mierda («дерьмо», 21,81%), puta («шлюха», 15,69%) и negro («черный», 8,37%).

Среди зафиксированных сообщений также встречались прозвища, такие как Monicius в адрес Винисиуса (Mono – «обезьяна» по-испански плюс окончание icius – Спортс’‘), и оскорбления по этническому признаку: «Сколько бы он ни играл за Испанию, он все равно останется «мавром» на всю жизнь» или «Его надо выдворить из Испании – пусть уплывает обратно на лодке», направленные против Ямаля.

Кроме того, 22% сообщений содержали угрозы, например: «Ему нужно сломать ноги», адресованное Ямалю.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Infobae
