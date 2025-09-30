Деку: «Барса» никогда не пыталась приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам. Игрока амплуа Уильямса мы даже не искали»
Деку опроверг информацию о том, что «Барселона» хотела подписать Нико Уильямса.
В июле вингер продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года.
«Мы никогда не пытались приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам, мы за ним не охотились. Это «Атлетик» должен задавать вопросы его агенту.
Игрока его амплуа мы даже не искали [летом]», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
