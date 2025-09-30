Деку: «Барса» никогда не пыталась приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам. Игрока амплуа Уильямса мы даже не искали»

Деку опроверг информацию о том, что «Барселона» хотела подписать Нико Уильямса.

В июле вингер продлил контракт с «Атлетиком » до 2035 года.

«Мы никогда не пытались приобрести Нико . Это его агент неоднократно обращался к нам, мы за ним не охотились. Это «Атлетик» должен задавать вопросы его агенту.

Игрока его амплуа мы даже не искали [летом]», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.