  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деку: «Барса» никогда не пыталась приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам. Игрока амплуа Уильямса мы даже не искали»
12

Деку: «Барса» никогда не пыталась приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам. Игрока амплуа Уильямса мы даже не искали»

Деку опроверг информацию о том, что «Барселона» хотела подписать Нико Уильямса.

В июле вингер продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года.

«Мы никогда не пытались приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам, мы за ним не охотились. Это «Атлетик» должен задавать вопросы его агенту. 

Игрока его амплуа мы даже не искали [летом]», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
logoНико Уильямс
возможные трансферы
logoДеку
logoЛа Лига
logoБарселона
logoАтлетик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й
57вчера, 14:46
Пепе признан игроком месяца в Ла Лиге. Форвард «Вильярреала» опередил Ямаля и Мбаппе
713 сентября, 11:10
Нико Уильямс травмировал приводящую мышцу бедра. Вингер «Атлетика» пропустит до 6 недель
58 сентября, 19:06
Главные новости
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
6 минут назадТелеграм
Экитике о 5 голах в 8 играх за «Ливерпуль»: «Я ждал этого. Хочу продолжать в том же духе и быть еще более полезным для команды»
256 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
вчера, 22:00Тесты и игры
Коке – Винисиусу в дерби: «Мбаппе – лучший, он вытеснил тебя». Вингер «Реала» ответил: «Вместе мы выиграем больше. Ты постоянно рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю»
53вчера, 21:53
Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»
59вчера, 21:14
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
28вчера, 21:11
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»
1502вчера, 21:10
Жена Смолова о брачном контракте: «Федя был инициатором, а я выходила замуж по любви, могу сама содержать себя и ребенка. Есть бумажка, где ты знаешь сценарий расставания – это успокаивает»
48вчера, 21:00
Андрей Аршавин: «Поражения «Реала» для меня как бальзам на душу, всегда нравилась «Барселона». «Кайрат» победит, надеюсь»
84вчера, 20:30
Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»
86вчера, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в «Спартаке» в меня не поверили. А больше в меня вложили в «Зените»
127 минут назад
Андрей Аршавин: «Если «Кайрат» забьет «Реалу», будет позитивный результат»
241 минуту назад
Яковлев об инфляции: «Чтобы пригласить в РПЛ топ-игрока, нужно заплатить не 30 млн евро, а 130. С новым лимитом будет меньше странных трансферов»
4сегодня, 02:44
Гершкович за возвращение налога на зарубежных тренеров: «Это остудит горячие головы. Приглашать тех, кто не имеет достижений, неправильно»
2сегодня, 02:31
Непомнящий удивлен отставкой Шалимова: «Факел» идет третьим, на виду, и там все очень близко. Я всегда на стороне тренера в таких случаях»
5сегодня, 01:58
Защитник «Кайрата» Мата о матче с «Реалом»: «Мы хотим совершить что-то историческое, болельщики постараются нам помочь. Нам комфортно дома, из-за гор здесь не такой воздух, как в Мадриде»
13вчера, 22:17
Гурцкая о Кузяеве: «Ахмат» не претендовал, не делал никаких предложений. Далер клубу точно не нужен, его позиция переполнена»
1вчера, 22:02
Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со «Спартаком» будет показательным. «Краснодар» и «Зенит» поинтереснее выглядят, собенно в атаке»
9вчера, 21:58
«Кайрат» организовал встречу 11-летнего мальчика с ДЦП с Мбаппе на тренировке «Реала». Санджар получил автографы Килиана, Винисиуса и других игроков
7вчера, 21:49Видео
На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской «Барсы», сообщил ее спортивный директор: «Клуб продолжит поддерживать нас»
15вчера, 21:31