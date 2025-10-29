Оби Микел о Салахе: «Он как тень себя прежнего – я слышал, Мо был очень близок с Жотой. Я буду осторожен, критикуя «Ливерпуль»

Джон Оби Микел считает, что на игру Мохамеда Салаха повлияла смерть Диогу Жоты.

3 июля форвард «красных» Жота , а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Я слышал, что Мо Салах был очень близок с Жотой. Он не похож сам на себя… Он выглядит как тень себя прежнего…

Так что я буду осторожен и очень спокоен, критикуя этот «Ливерпуль », – сказал бывший хавбек «Челси» и сборной Нигерии в своем подкасте.

Ранее Салах забил гол впервые за 7 игр в составе «Ливерпуля». Мерсисайдцы проиграли 5 из последних 6 матчей.

Сегодня команда примет «Кристал Пэлас» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча пройдет в 22:45 по московскому времени.