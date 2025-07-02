Агент Ругани: «Никто из «Спартака» со мной не связывался, к сожалению»
«Спартак» не работает над трансфером Даниэле Ругани.
Ранее футбольный функционер Тимур Гурцкая заявил, что 30‑летнего защитника «Ювентуса» «сватают в «Спартак».
«К сожалению, со мной никто из «Спартака» не связывался по Ругани», – заявил агент игрока Давиде Торчия.
Прошедший сезон Ругани провел на правах аренды в «Аяксе», за которой сыграл 26 матчей и забил 1 гол.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?15103 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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