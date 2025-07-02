Агент Ругани: «Никто из «Спартака» со мной не связывался, к сожалению»

«Спартак» не работает над трансфером Даниэле Ругани.

Ранее футбольный функционер Тимур Гурцкая заявил, что 30‑летнего защитника «Ювентуса » «сватают в «Спартак».

«К сожалению, со мной никто из «Спартака» не связывался по Ругани», – заявил агент игрока Давиде Торчия.

Прошедший сезон Ругани провел на правах аренды в «Аяксе », за которой сыграл 26 матчей и забил 1 гол.