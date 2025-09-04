  • Спортс
  • Влахович с 12 млн евро в год – самый высокооплачиваемый игрок «Ювентуса», у Дэвида – 6 млн, у Бремера – 5. Клуб на 12,5% увеличит расходы на зарплаты в этом сезоне
27

Влахович с 12 млн евро в год – самый высокооплачиваемый игрок «Ювентуса», у Дэвида – 6 млн, у Бремера – 5. Клуб на 12,5% увеличит расходы на зарплаты в этом сезоне

Душан Влахович остается самым высокооплачиваемым игроком в «Ювентусе».

Как информирует Calcio e Finanza, по сравнению с прошлым сезоном туринцы увеличили расходы на зарплаты. Тогда игрокам основы было выплачено около 65,8 млн евро чистыми (примерно 109,2 млн евро брутто). 

В сезоне-2025/26 цифра вырастет до 70,4 млн евро чистыми, что соответствует примерно 122,9 млн евро брутто. Рост составил порядка 13,7 млн евро, или +12,5% к прошлогодним показателям.

Самым высокооплачиваемым футболистом туринцев остается Душан Влахович – сербский форвард получает 12 млн евро в год. На 2-м месте – Джонатан Дэвид с контрактом в 6 млн евро, на 3-м – бразильский защитник Бремер с 5 млн евро. 

Зарплат игроков «Ювентуса» на сезон-2025/26:

Душан Влахович – 12 млн евро

Джонатан Дэвид – 6 млн

Бремер – 5 млн

Тен Копмейнерс – 4,5 млн

Лои Опенда – 4 млн

Франсишку Консейсау – 3,8 млн

Федерико Гатти – 3,1 млн

Мануэль Локателли – 3 млн

Уэстон Маккенни – 2,5 млн

Филип Костич – 2,5 млн

Эдон Жегрова – 2,5 млн

Андреа Камбьязо – 2,4 млн

Пьер Калулу – 2,4 млн

Ллойд Келли – 2,4 млн

Микеле Ди Грегорио – 2 млн

Жоау Мариу – 2 млн

Кефрен Тюрам – 2 млн

Даниэле Ругани – 1,8 млн

Аркадиуш Милик – 1,75 млн

Маттиа Перин – 1,5 млн

Кенан Йылдыз – 1,5 млн

Хуан Кабаль – 1,2 млн

Карло Пинсольо – 300 тысяч

Фабио Миретти – 300 тысяч. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Calcio e Finanza
