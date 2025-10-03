«Я чуть не обосрался». Смертин о том, как Терри в «Челси» разыграл его, выскочив из бака с грязным бельем
Алексей Смертин вспомнил, как розыгрыш Джона Терри очень испугал его в «Челси».
«Однажды Терри устроил мне жесткий розыгрыш. На старой базе «Челси» душ был не в раздевалке, а в другой комнате через небольшой коридорчик.
Я выхожу из душа и вижу, как Лэмпард, Гудьонсен и его бывший корешок Бридж катят бак с грязным бельем. Думаю: «Странно, что происходит?» Вдруг они останавливаются передо мной. И Терри выскакивает оттуда как черт из табакерки!
Честно скажу: я чуть не обосрался. Да, так себе слово, но точнее мое состояние в тот момент не описать», – рассказал бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.
Сборная Алексея Смертина. Где еще вы увидите Лэмпарда и Тумиловича в одной команде?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: блог Алексея Смертина на Спортсе’‘
