«Я чуть не обосрался». Смертин о том, как Терри в «Челси» разыграл его, выскочив из бака с грязным бельем

Алексей Смертин вспомнил, как розыгрыш Джона Терри очень испугал его в «Челси».

«Однажды Терри устроил мне жесткий розыгрыш. На старой базе «Челси» душ был не в раздевалке, а в другой комнате через небольшой коридорчик.

Я выхожу из душа и вижу, как Лэмпард, Гудьонсен и его бывший корешок Бридж катят бак с грязным бельем. Думаю: «Странно, что происходит?» Вдруг они останавливаются передо мной. И Терри выскакивает оттуда как черт из табакерки!

Честно скажу: я чуть не обосрался. Да, так себе слово, но точнее мое состояние в тот момент не описать», – рассказал бывший полузащитник «Локомотива», «Челси » и сборной России Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ .

