«Аршавин не боялся ничего на поле, меня его наглость восхищала, он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко. Выдающийся футболист». Смертин про экс-игрока «Зенита»

Алексей Смертин считает, что у Андрея Аршавина не существует авторитетов и рамок.

«Аршавин – выдающийся футболист. Я его увидел в сборной еще перед ЧМ-2002, когда он не попал в заявку.

Главное качество – отсутствие авторитетов. На это накладывается отличное техническое оснащение и чувство пространства. А еще у Аршавина низко посаженный корпус, которым он отлично владел. И чтобы у него отобрать мяч, часто приходилось нарушать. Я и лупасил его на тренировках в Бору.

Андрей на эти фолы не жаловался. Он своего добился, тренер свистнул, продолжаем. Не свистнул – что поделать, продолжаем. Аршавин не боялся на поле ничего. Меня его наглость просто восхищала: он за счет нее и вписался в «Арсенал » так легко.

Помню, я уже из Англии уехал, а он только подписал контракт. Еду к зубному на машине в районе Крылатского, звонок Аршавина : «Лех, а где снимать дом или квартиру?» Я ему говорю: «Андрей, главное, не в элитных комплексах в центре. Не повторяй моих провинциальных ошибок. Просто бери что-то рядом с базой – и думай о футболе, а не о логистике».

Дальше спрашиваю его: «Как состав, вписываешься?» Он отвечает: «Да что-то ребята в порядке, скорости бешеные, все бегут». Я говорю: «Ну а чего ты хотел, это АПЛ ». Аршавин такой: «Ну да, но я в любом случае играть буду».

Я подумал, что он себя немножко переоценивает, а оказалось, что нет. Говорю же: для него не существует авторитетов и рамок», – рассказал бывший полузащитник «Локомотива», «Челси » и сборной России Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ .

