  Алексей Смертин: «У Кормильцева прозвище «Катя» было. Он всегда катился в подкаты, над ним подтрунивали «Катись!» и сократили до «Кати»
Алексей Смертин: «У Кормильцева прозвище «Катя» было. Он всегда катился в подкаты, над ним подтрунивали «Катись!» и сократили до «Кати»

Алексей Смертин рассказал, как Сергей Кормильцев получил прозвище Катя.

Смертин и Кормильцев выступали за «Динамо» Барнаул, «Зарю» из Ленинска-Кузнецкого и «Уралан».

«У Кормильцева было прозвище – Катя. Мы иногда играли на паркете, а Серега всегда катился в подкаты.

В команде был опорник – Олег Калашников. Он над ним подтрунивал и говорил: «Катись, катись!» Кормильцев еще более воодушевленно катился, хотя подкаты эти были нелепые, не как у защитников. В итоге это «Катись» сократили до «Кати» – так Кормильцев стал Катей.

У меня же было прозвище Сеня. И когда мы встретились с Кормильцевым в «Уралане», он подошел и говорит: «Сень, ты меня, пожалуйста, здесь Катей не называй», – рассказал бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

Сборная Алексея Смертина. Где еще вы увидите Лэмпарда и Тумиловича в одной команде?

