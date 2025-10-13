Владимир Быстров: «Аршавин – легенда, Глушенков – пока выскочка. Не видел никого талантливее Андрея в России. Измайлов – тоже, но проблемы с головой небольшие»
– А что тут сравнивать? Нет смысла и близко сравнивать. Андрей Аршавин – это легенда. А Максим Глушенков пока что выскочка, который пришел в «Зенит» и ничего особо не выиграл.
Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать.
– А по уровню таланта?
– По уровню таланта я пока не видел в России сильнее Аршавина. Старое время не беру, а в наше время – точно.
– Марат Измайлов – нет?
– Если бы с ума не сошел. Да, Измайлов тоже. Именно по таланту. Техничный, все. Но проблемы с головой небольшие, – сказал Владимир Быстров.
