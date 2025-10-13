  • Спортс
  Владимир Быстров: «Аршавин – легенда, Глушенков – пока выскочка. Не видел никого талантливее Андрея в России. Измайлов – тоже, но проблемы с головой небольшие»
63

Владимир Быстров: «Аршавин – легенда, Глушенков – пока выскочка. Не видел никого талантливее Андрея в России. Измайлов – тоже, но проблемы с головой небольшие»

Владимир Быстров высказался о сравнении Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

– А что тут сравнивать? Нет смысла и близко сравнивать. Андрей Аршавин – это легенда. А Максим Глушенков пока что выскочка, который пришел в «Зенит» и ничего особо не выиграл.

Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать.

– А по уровню таланта?

– По уровню таланта я пока не видел в России сильнее Аршавина. Старое время не беру, а в наше время – точно.

Марат Измайлов – нет?

– Если бы с ума не сошел. Да, Измайлов тоже. Именно по таланту. Техничный, все. Но проблемы с головой небольшие, – сказал Владимир Быстров.

Орлов о Глушенкове: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
