26

Семак о сравнениях Аршавина и Глушенкова: «На вкус и цвет... Каждому свое. Я в этой дискуссии участия не принимаю»

Сергей Семак не стал сравнивать Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

«Сравнения Глушенкова и Аршавина? Я в этой дискуссии участия не принимаю.

На вкус и цвет... Каждому свое», – сказал главный тренер «Зенита». 

Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
