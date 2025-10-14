Семак о сравнениях Аршавина и Глушенкова: «На вкус и цвет... Каждому свое. Я в этой дискуссии участия не принимаю»
Сергей Семак не стал сравнивать Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.
«Сравнения Глушенкова и Аршавина? Я в этой дискуссии участия не принимаю.
На вкус и цвет... Каждому свое», – сказал главный тренер «Зенита».
Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
