Аленичев про Аршавина и Глушенкова: «Не вижу логики и смысла обсуждений. Как можно сравнивать действующего игрока с Андреем?»
Дмитрий Аленичев высказался о сравнении Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.
Комментатор Геннадий Орлов ранее высказался о полузащитнике «Зенита»: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал».
«Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений.
Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним.
А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами.
Это некорректно по отношению к Аршавину», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости