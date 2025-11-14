  • Спортс
  • Пятибратов о Ротенберге на посту гендиректора «Локомотива»: «Сильный и жесткий управленец, играл за клуб. Его назначение – большой плюс»
Пятибратов о Ротенберге на посту гендиректора «Локомотива»: «Сильный и жесткий управленец, играл за клуб. Его назначение – большой плюс»

Дмитрий Пятибратов: Борис Ротенберг-младший – сильный управленец.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что положительно оценивает назначение Бориса Ротенберга-младшего генеральным директором «Локомотива».

Ротенберг играл за клуб с 2016 по 2022 год. После завершения карьеры он стал директором департамента развития молодежного футбола, а в 2024-м – заместителем гендиректора «Локомотива».

«Приход Ротенберга я оцениваю положительно. Это человек, который живет историей «Локомотива»: играл за клуб, работал директором академии, сейчас получил новый вызов. Он любит футбол и хорошо понимает внутреннюю кухню. Я уверен, что будут трансферы, «Локомотив» будет развиваться.

Вопрос, тот ли Галактионов тренер для решения больших задач, на мой взгляд, имеет ответ «да». «Локомотив» часто начинает хорошо, потом следует спад, но он не критичен. Сейчас плотная гонка, отставание по очкам минимально.

Ротенберг, несмотря на молодость, проявил себя как жесткий управленец, способный принимать волевые решения. По отзывам о его работе в молодежной структуре «Локомотива» – это сильный управленец. Его назначение – большой плюс.

В прессе уже звучит, что планируют продлить контракты со спортивным директором и главным тренером.

Логично, что нужно определиться и по Баринову – он лидер, важная имиджевая фигура. Такой игрок, конечно, должен оставаться в «Локомотиве», – сказал Пятибратов.

Гурцкая о Ротенберге-младшем: «Контракт с Галактионовым на три года – сумасшедшее решение. Это главная карта Бориса для усиления позиций перед болельщиками»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36716 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
