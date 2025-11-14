Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»

Дмитрий Пятибратов: будь предложение от «Спартака», я бы не сомневался.

Дмитрий Пятибратов заявил о желании возглавить «Спартак».

– Хотелось увидеть, как на тренерском поприще Станковича сможет себя реализовать, потому что «Спартак» – это клуб с большими традициями. Это клуб, который должен каждый год бороться за чемпионство, потому что все есть: прекрасная армия болельщиков, стадион, собственная инфраструктура, финансовое благополучие, клуб приобретал очень дорогих игроков.

На мой взгляд, ему не удалось полностью реализовать свой потенциал в «Спартаке». Он не справился с давлением. Мы ожидали больше ясности в действиях игроков «Спартака ». Частая смена схемы, ротация игроков не давали результата. А когда нет результата, человек начинает эмоционировать.

Станкович не справился с общественным давлением и вообще давлением в клубе на свою персону. Потому что «Спартак» – флагман, все ожидают яркой игры и результата. В нашем случае все это было фрагментарно. Иногда был неплохой результат, не было качества игры. Было наоборот – было неплохое качество, а не было результата.

А когда и качество, и результат совпадали, к сожалению, это было только фрагментами. Поэтому «Спартак» не смог достойную конкуренцию составить «Краснодару», «Зениту», «Динамо» в борьбе за чемпионство.

– Вы бы справились с давлением в «Спартаке»?

– Стресс есть всегда. Давайте рассматривать работу в любом топ-клубе как привилегию. Это счастье. Раз в жизни выпадает шанс работать в топ-клубе. Я работал в «Факеле» и был самым счастливым человеком. А если мы говорим про «Спартак», то это вообще флагман.

Давайте будем честными, объективными: грандиозные финансовые условия – про это тоже не надо забывать. Потому что «Спартак» имеет возможность предлагать хорошие условия. Это возможность работать с лучшими футболистами страны, с лучшими иностранцами, возможность быть популярным. Тебя узнают на улицах. Ты живешь в лучших отелях. Ты посещаешь зарубежные сборы. Тебя одевают, кормят, поят.

Я вам честно скажу, если бы мне поступило предложение возглавить «Спартак», я бы ни секунды не сомневался. Почему нет? У нас часто недооценивают возможности российских специалистов.

Если Станкович испытывает стресс, работая в «Спартаке», я уверяю, в воронежском «Факеле» он бы с ума сошел. Вот там действительно стресс. Когда ты играешь против самых сильных игроков, когда у тебя нет такой возможности влиять на состав. Они говорят: «Вот у нас проблемы с составом». Да нет, это в «Факеле» могли быть проблемы, когда один-два футболиста выпадают и некем заменить.

Работу российских тренеров часто недооценивают. Нас меряют по успешности. Все, что работает в маленьком клубе, можно наложить на квалификацию футболистов, которые в разы выше уровнем.

Я согласен с Ташуевым и со многими российскими тренерами: они, в принципе, правильные вопросы задают – а почему только иностранцы? Почему не взять российского тренера? Почему не дать ему условия, которые есть, и подождать, посмотреть, насколько он справится? – сказал бывший главный тренер «Факела ».