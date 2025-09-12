Слот об Исаке: «Возможно, лучший форвард мира. Не ждите, что он будет играть все 90 минут в ближайшее время. «Ливерпуль» подписал его не на 2 недели, а на 6 лет»

Арне Слот назвал Александера Исака лучшим нападающим мира.

25-летний форвард впервые в этом сезоне вышел на поле в матче между Швецией и Косово (0:2). Исак вышел на 72-й минуте.

«Больше всего меня радует то, что мы смогли заключить сделку по Исаку. Все стороны приложили немало усилий, чтобы трансфер состоялся. Для меня, для клуба, болельщиков и игроков здорово, что он подписал контракт.

Тренер сборной Швеции (Йон-Даль Томассон – Спортс’‘) заслуживает огромного комплимента. У него в распоряжении, возможно, лучший нападающий в мире, а впереди два очень важных матча национальной команды. Но тренер понимает, что если выпустить Исака на 90 минут в обоих матчах, то игрок получит травму.

Мы будем относиться к Исаку так же, поэтому не ждите, что он будет играть все 90 минут в каждом матче. В ближайшие недели этого точно не произойдет.

Он пропустил полноценную предсезонную подготовку, так что теперь нам нужно постепенно его восстанавливать. Будет непросто, но мы подписали с ним контракт не на ближайшие две недели, а на шесть лет, и болельщики должны помнить об этом», – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .

