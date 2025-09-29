Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»

Карл-Хайнц Румменигге не согласился с ценой Ника Вольтемаде.

В ходе летнего трансферного окна «Ньюкасл » приобрел нападающего Ника Вольтемаде у «Штутгарта» за 85+5 миллионов евро. Футболистом также интересовалась «Бавария ».

Немец забил 2 гола в 3 матчах текущего сезона АПЛ .

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов «Штутгарта ».

Могу только поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел – я использую кавычки – «идиота», который заплатил столько денег.

Потому что мы бы точно так не поступили», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью BR.