Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»
Карл-Хайнц Румменигге не согласился с ценой Ника Вольтемаде.
В ходе летнего трансферного окна «Ньюкасл» приобрел нападающего Ника Вольтемаде у «Штутгарта» за 85+5 миллионов евро. Футболистом также интересовалась «Бавария».
Немец забил 2 гола в 3 матчах текущего сезона АПЛ.
«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов «Штутгарта».
Могу только поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел – я использую кавычки – «идиота», который заплатил столько денег.
Потому что мы бы точно так не поступили», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью BR.
