У Вольтемаде 6 голов в 9 последних матчах за «Ньюкасл» и Германию. Форвард забил «Тоттенхэму»

Ник Вольтемаде продолжает набирать очки в составе «Ньюкасла».

«Сороки » принимают «Тоттенхэм » (2:0, второй тайм) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Немецкий форвард отличился на 50-й минуте игры.

Всего на счету немца 6 голов в 9 последних матчах за клуб и национальную сборную.

С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .