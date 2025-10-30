У Вольтемаде 6 голов в 9 последних матчах за «Ньюкасл» и Германию. Форвард забил «Тоттенхэму»
Ник Вольтемаде продолжает набирать очки в составе «Ньюкасла».
«Сороки» принимают «Тоттенхэм» (2:0, второй тайм) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Немецкий форвард отличился на 50-й минуте игры.
Всего на счету немца 6 голов в 9 последних матчах за клуб и национальную сборную.
С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости