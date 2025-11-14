Карпин о том, вызовет ли Дзюбу в сборную, если Кержакову зачтут еще один гол: «Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА примет решение, а дальше разберемся»

Валерий Карпин ответил, может ли вызвать Артема Дзюбу в сборную России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации, связанной с возможным изменением статистики Александра Кержакова в национальной команде.

Ранее стало известно , что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.

О варианте с обновлением достижения Кержакова написал комментатор Роман Нагучев. Журналист Иван Карпов сообщил, что переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, записанный на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в ФИФА.

– Если Кержаков станет лучшим бомбардиром сборной, вызовете ли вы еще раз Дзюбу, чтобы тот побил рекорд Кержакова?

– Посмотрим, не знаю. Сначала пусть ФИФА примет решение, а дальше разберемся, – сказал Валерий Карпин перед товарищеским матчем с командой Чили.