Джордж Веа: «Расизм – это болезнь, мы не должны терпеть его в общественных местах, на поле. Нужно искоренить его, футбол – это мир, любовь, веселье»

Джордж Веа: расизм – это болезнь, мы не должны его терпеть.

Джордж Веа высказался о необходимости борьбы с расизмом в футболе. Экс-форвард «Монако», «ПСЖ», «Милана», «Челси» и других клубов возглавил комиссию из 16 лидеров мужского и женского футбола, созданную для искоренения расизма.

«Как бывший футболист и бывший президент Республики Либерия, я имею право голоса, потому что играл в футбол и сталкивался с расизмом, будучи игроком. Именно поэтому я чувствовал себя одним из тех игроков, кто может сказать «нет» расизму».

Я думаю, главное – забыть оскорбления, принять других с распростертыми объятиями и завести друзей – в этом и заключается суть мира. Война ­– это нехорошо, расизм – это болезнь. Мы больше не можем терпеть расизм в общественных местах, особенно на поле, где все должны работать вместе, вместе веселиться и наслаждаться всем тем хорошим, что может предложить футбол.

Так много людей со всего мира приезжают, чтобы увидеть, как группа людей воплощает в жизнь суть футбола: это мир, это любовь, это веселье, я сам это испытал. Мы стремимся искоренить расизм из этого вида спорта. Это вредит спорту. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить всеобщую борьбу с этим явлением», – заявил Веа.