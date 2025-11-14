Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»

Дидье Дешам: сборная Франции гордится выходом на ЧМ-2026.

Дидье Дешам оценил выход сборной Франции на ЧМ-2026 . В четверг «трехцветные» разгромили Украину (4:0) в матче квалификации.

«Пора насладиться собой. У нас была цель выйти на чемпионат мира – и мы сделали это.

В первом тайме было непросто. Но мы сделали сегодня то, что должны были. Воспользовались уже первой реальной возможностью. Не стоит принижать достигнутое. Мы гордимся собой», – сказал тренер сборной Франции .