Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
Дидье Дешам: сборная Франции гордится выходом на ЧМ-2026.
Дидье Дешам оценил выход сборной Франции на ЧМ-2026. В четверг «трехцветные» разгромили Украину (4:0) в матче квалификации.
«Пора насладиться собой. У нас была цель выйти на чемпионат мира – и мы сделали это.
В первом тайме было непросто. Но мы сделали сегодня то, что должны были. Воспользовались уже первой реальной возможностью. Не стоит принижать достигнутое. Мы гордимся собой», – сказал тренер сборной Франции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
