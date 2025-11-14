  • Спортс
23

Анчелотти о фаворитах ЧМ-2026: «Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Все как обычно, но сюрпризы обязательно будут»

Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти перечислил фаворитов предстоящего чемпионата мира.

– Кого вы считаете фаворитами чемпионата мира 2026 года?

– Все как обычно. Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Но обязательно будут сюрпризы.

Завтра мы играем с Сенегалом, который обыграл Англию – они очень сильны. У Марокко дела идут очень хорошо. Нам нужно быть готовыми.

– Как вы оцениваете турнир на 48 сборных?

– Повышается популярность и увеличивается число болельщиков – это хорошо. Календарь хорошо структурирован, количество матчей не сильно увеличилось: по сути, есть дополнительный раунд.

Я ожидаю хороший турнир. Посмотрим, что покажет жеребьевка, особенно в географическом плане, ведь он проходит в трех странах, и места проведения матчей могут иметь значение, – сказал Анчелотти.

Анчелотти о ЧМ-2026: «У Бразилии слишком долгая засуха, болельщики хотят 6-й трофей. Сыграть с Италией в финале было бы замечательно – они пройдут стыки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
