«Милан» проиграл «Виртусу» с 14-го места Серии Б в товарищеском матче (2:3). Фофана и Яшари допустили результативные ошибки

«Милан» проиграл клубу из Серии Б в товарищеском матче.

«Милан» уступил «Виртус Энтелла» в товарищеском матче со счетом 2:3. Клуб из города Кьявари занимает 14-е место в Серии Б .

В составе «россонери» отличились Кристиан Пулишич и 17-летний Эмануэль Борсани. За «Виртус Энтелла » забивали Дэвид Анкейе , Антонио Боккадамо и Алессандро Дебендетти.

Первый мяч в ворота «Милана » был забил вследствие потери мяча Юссуфом Фофана перед своей штрафной, второй – после неточной передачи Ардона Яшари также перед собственной штрафной.

Стартовый состав «Милана»: Пьетро Терраччано, Маттиа Каппелетти, Габриэле Минотти, Валери Владимиров, Первис Эступиньян, Юссуф Фофана, Ардон Яшари, Рубен Лофтус-Чик, Эмануэль Борсани, Андреа Маграсси, Кристиан Пулишич.

Запасные: Лоренцо Торрьяни, Виктор Элету, Кристиан Вечиу, Федерико Коломбо, Маттео Героли, Симоне Бранка, Лука Нолли, Шака Траоре, Беркай Карача, Максимилиан Ибрагимович, Левис Асанджи.