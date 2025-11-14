«Если Ямаль не будет вести себя достойно в личной жизни, то долго не продержится. Ламин делает блестящие вещи на поле, но соперники уже знают, как он играет». Клементе о вингере «Барсы»

Хавьер Клементе высказался о поведении Ламина Ямаля.

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе поделился мыслями по поводу вингера «Барселоны» Ламина Ямаля .

«Он очень хорош как футболист, но если он не будет вести себя достойно в личной жизни, то долго не продержится. Это очевидно. Клубу нельзя этого допустить.

Оппоненты знают, что он один из тех футболистов, которым нельзя давать играть, потому что он очень хорош и способен на многое.

Ламин делает блестящие вещи на поле, но соперники уже знают, как он играет, знают, как за ним присматривать. Он будет под очень пристальным наблюдением», – сказал Хавьер Клементе.