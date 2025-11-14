«Если Ямаль не будет вести себя достойно в личной жизни, то долго не продержится. Ламин делает блестящие вещи на поле, но соперники уже знают, как он играет». Клементе о вингере «Барсы»
Хавьер Клементе высказался о поведении Ламина Ямаля.
Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе поделился мыслями по поводу вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Он очень хорош как футболист, но если он не будет вести себя достойно в личной жизни, то долго не продержится. Это очевидно. Клубу нельзя этого допустить.
Оппоненты знают, что он один из тех футболистов, которым нельзя давать играть, потому что он очень хорош и способен на многое.
Ламин делает блестящие вещи на поле, но соперники уже знают, как он играет, знают, как за ним присматривать. Он будет под очень пристальным наблюдением», – сказал Хавьер Клементе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
