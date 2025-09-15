Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»

Самюэль Умтити объявил о завершении карьеры.

«После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться...

Я страстно отдавал все и ни о чем не сожалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми мне довелось работать. Спасибо «Лиону », «Барселоне», «Лиллю», «Лечче » и сборной Франции.

И спасибо всем болельщикам за поддержку ❤️», – написал 31-летний футболист.

С «Барселоной» защитник два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а также трижды становился обладателем Кубка страны. С «Лионом» Умтити завоевал Кубок и Суперкубок Франции.

В составе сборной Франции Самюэль выиграл чемпионат мира-2018.

