  • Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»

Самюэль Умтити объявил о завершении карьеры.

«После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться...

Я страстно отдавал все и ни о чем не сожалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми мне довелось работать. Спасибо «Лиону», «Барселоне», «Лиллю», «Лечче» и сборной Франции. 

И спасибо всем болельщикам за поддержку ❤️», – написал 31-летний футболист. 

С «Барселоной» защитник два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а также трижды становился обладателем Кубка страны. С «Лионом» Умтити завоевал Кубок и Суперкубок Франции. 

В составе сборной Франции Самюэль выиграл чемпионат мира-2018. 

Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)

