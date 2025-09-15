Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
Самюэль Умтити объявил о завершении карьеры.
«После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться...
Я страстно отдавал все и ни о чем не сожалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми мне довелось работать. Спасибо «Лиону», «Барселоне», «Лиллю», «Лечче» и сборной Франции.
И спасибо всем болельщикам за поддержку ❤️», – написал 31-летний футболист.
С «Барселоной» защитник два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а также трижды становился обладателем Кубка страны. С «Лионом» Умтити завоевал Кубок и Суперкубок Франции.
В составе сборной Франции Самюэль выиграл чемпионат мира-2018.
Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Самюэля Умтити
