  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Умтити про Дембеле: «Он не осознавал, что находится в «Барселоне». Усман был беззаботным, приходилось звонить ему по утрам, чтобы убедиться, что он проснулся и знает, что скоро тренировка»
6

Умтити про Дембеле: «Он не осознавал, что находится в «Барселоне». Усман был беззаботным, приходилось звонить ему по утрам, чтобы убедиться, что он проснулся и знает, что скоро тренировка»

Самюэль Умтити рассказал о проблемах Усмана Дембеле с дисциплиной.

«Я тебя поддерживал, я очень рад, ты сильно вырос. Мы все знаем, что были заминки, что ты не всегда был дисциплинирован.

Мне приходилось звонить ему по утрам, чтобы убедиться, что он уже проснулся и знает, что утром будет тренировка. Он был беззаботным и на поле, и за его пределами.

Он не осознавал, что находится в «Барселоне». Это очень хороший парень, но он не понимал ситуацию. Для него это было как поехать поиграть в соседний город, вот такой он, Усман», – сказал бывший защитник «блауграны» в эфире DAZN после того, как Дембеле получил «Золотой мяч».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52515 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoСамюэль Умтити
logoЛа Лига
logoУсман Дембеле
logoБарселона
logoСборная Франции по футболу
logoЗолотой мяч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
5515 сентября, 16:15
Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)
3415 сентября, 14:56
Умтити, вероятно, завершит карьеру в 31 год. Не играющий с января 2024-го защитник приезжал на базу «Лиона» для записи видео – возможно, прощального
812 сентября, 18:22
Главные новости
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
2411 минут назад
Кубок Италии. «Милан» принимает «Лечче», «Удинезе» победил «Палермо», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
231 минуту назадLive
Артета про ничью с «Ман Сити»: «Я не мог предсказать такое доминирование «Арсенала» в течение 96 минут. С Гвардиолой за 17 лет тренерской карьеры такого не случалось»
1433 минуты назад
Жерзино Ньямси: «Дембеле с юности производил сильное впечатление. Усман перевернул кучу матчей, унизил немало защитников. И он умеет показать свой талант под давлением»
647 минут назад
«Барселона» и Де Йонг почти согласовали контракт до 2029 года. Хавбек будет получать меньше, чем сейчас
14сегодня, 17:57
Агент Баринова Кузьмичев: «Рамирес – худший трансфер за все окно у всех клубов. Он своим выходом на поле уже скольких очков «Локомотив» лишил?»
12сегодня, 17:40
Болельщик из Южной Кореи купил фальшивый билет за 900 фунтов и пролетел 8851 км на матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном». Его не пустили на стадион
21сегодня, 17:33
Муту об Абрамовиче: «Когда он пришел, «Челси» был обычной командой. Ему удалось сделать клуб большим»
9сегодня, 17:27
Мостовой о возобновлении карьеры: «Тоже могу выйти, там рекорды бьются какие-то. Есть предложение из Борисоглебска. Они прошли дальше, так что буду решать»
14сегодня, 17:10
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леванте», «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в среду, «Овьедо» сыграет с «Барселоной» в четверг
19сегодня, 17:03Live
Ко всем новостям
Последние новости
Рангник находится в больнице из-за проблем с голеностопом. Тренер сборной Австрии после новой операции подхватил в клинике инфекцию и перенесет еще одно вмешательство
7 минут назад
«Леванте» – «Реал». Винисиус, Мбаппе и Гюлер в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
1210 минут назад
«Линкольн Сити» – «Челси». Джордж, Гарначо и Буонанотте в старте. Онлайн-трансляция
811 минут назадLive
Пранделли о Влаховиче: «Душан – чемпион, один из лучших нападающих Европы. Хотелось бы, чтобы он забивал еще больше»
12 минут назад
Суд постановил арестовать Андерсона за неуплату 165 040 евро алиментов. Экс-хавбек «МЮ» может отправиться в тюрьму на 30 дней
312 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Урал» победил ПСК Динская, «БроукБойз» проиграли «Соколу», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
2420 минут назад
Экс-вратарь сборной Нидерландов и «Ньюкасла» Крул завершил карьеру в 37 лет
120 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду играет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
426 минут назадLive
Погребняк о дисквалификации Станковича: «Был рецидив, дали полноценный отпуск – «Спартак» без него не развалится. Хочу поддержать Деяна, такие персонажи нужны РПЛ»
838 минут назад
Кейн и его семья счастливы в Мюнхене. Источники, близкие к игроку, не комментируют возвращение в Англию летом (The Telegraph)
139 минут назад