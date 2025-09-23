Умтити про Дембеле: «Он не осознавал, что находится в «Барселоне». Усман был беззаботным, приходилось звонить ему по утрам, чтобы убедиться, что он проснулся и знает, что скоро тренировка»

Самюэль Умтити рассказал о проблемах Усмана Дембеле с дисциплиной.

«Я тебя поддерживал, я очень рад, ты сильно вырос. Мы все знаем, что были заминки, что ты не всегда был дисциплинирован.

Мне приходилось звонить ему по утрам, чтобы убедиться, что он уже проснулся и знает, что утром будет тренировка. Он был беззаботным и на поле, и за его пределами.

Он не осознавал, что находится в «Барселоне». Это очень хороший парень, но он не понимал ситуацию. Для него это было как поехать поиграть в соседний город, вот такой он, Усман», – сказал бывший защитник «блауграны» в эфире DAZN после того, как Дембеле получил «Золотой мяч».