  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Остановите геноцид!» Фанаты «Галатасарая» вывесили баннер и изобразили флаг Палестины на трибуне перед игрой с «Буде-Глимт» в ЛЧ
Фото
23

«Остановите геноцид!» Фанаты «Галатасарая» вывесили баннер и изобразили флаг Палестины на трибуне перед игрой с «Буде-Глимт» в ЛЧ

Болельщики «Галатасарая» организовали пропалестинскую акцию.

Сегодня турецкий клуб обыграл «Буде-Глимт» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 3:1.

Перед матчем фанаты хозяев растянули на трибуне большой баннер с надписью «Остановите геноцид!» и изобразили флаг Палестины.

Фото: Gettyimages.ru/NurPhoto

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Палестины по футболу
logoГалатасарай
logoвысшая лига Норвегия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБуде-Глимт
logoвысшая лига Турция
Политика
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ведущий RAI Sport Антинелли работал на матче Италия – Израиль с черной лентой на груди в память о «250 журналистах, погибших в ходе войны в Газе, названной комиссией ООН геноцидом»
715 октября, 15:31
Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Палестинская федерация поддержала его, призывала отстранить Израиль. Позорно, что люди забывают объективные факты»
2714 октября, 14:47
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»
2012 октября, 21:12
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» забил 6 голов «Оренбургу», «Динамо» разгромило «Крыльям», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
9564 минуты назад
«Зенит» в большинстве разгромил «Оренбург» – 6:0! Ерохин сделал дубль, Жерсон забил дебютный гол, Ревазова удалили на 6-й минуте
8911 минут назад
У «Зенита» 13 побед над «Оренбургом» с общим счетом 40:8, одна ничья и одно поражение
711 минут назад
Кейн забил в 10 матчах подряд за «Баварию» и сборную Англии
316 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария принимает «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» играет с «Аяксом», «Атлетик» обыграл «Карабах»
31234 минуты назадLive
Алонсо пришел в «раздевалку с множеством плохих привычек» и пытается изменить культуру в команде. Один из игроков «Реала» называл ситуацию в конце прошлого сезона «дурдомом»
21сегодня, 18:32
Карпин про ошибку Лещука перед отмененным голом «Крыльев»: «Мы перестали разыгрывать от ворот, а ему почему-то захотелось разыграть. С перепугу какого‑то»
12сегодня, 18:17
Жерсон впервые забил за «Зенит» – «Оренбургу» в Кубке России
14сегодня, 18:17
«Барселона» получает запросы насчет аренды тер Стегена. Уход вратаря зимой не исключен
10сегодня, 18:11
Радимов о Станковиче: «Абаскаль тоже начал нести дичь, когда хотел уйти. «Спартак» – это же безобразие, ни прессинга, ни идеи. Там полная анархия»
32сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Аякс». 2:1 – Вегорст забил с пенальти, Тайлор удален на 13-й минуте. Онлайн-трансляция
572 минуты назадLive
Инфантино о расистском инциденте на матче U12 в Бразилии: «Наш долг – искоренить расизм и дискриминацию в футболе ради будущих поколений. ФИФА продолжит неустанно работать над этим»
14 минуты назад
У Кейна 23 гола в 15 матчах сезона за «Баварию» и Англию
17 минут назад
«Ростов» выбил «Пари НН» из Кубка России – 4:1! У Комарова два ассиста, Голенков, Игнатов, Шанталий и Байрамян забили
48 минут назад
«Айнтрахт» – «Ливерпуль». 1:0 – Кристенсен открыл чет. Онлайн-трансляция
1610 минут назадLive
Слот о Салахе вне старта с «Айнтрахтом»: «Это непростое решение, но дело во всех игроках. Гравенберха нет, так что «Ливерпулю» пришлось перестроить полузащиту с учетом стиля соперника»
116 минут назад
«Бавария» – «Брюгге». 2:0 – Кейн забил, 17-летний Леннарт Карл открыл счет на 5-й минуте. Онлайн-трансляция
820 минут назадLive
Пономарев о Яшине: «Его все время мучала болезнь желудка, он много курил и пил водку, просто чтобы заглушить боль. Лекарств в те времена не было, а врачи только зеленкой могли помазать»
522 минуты назад
«Реал» – «Ювентус». Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция
2634 минуты назадLive
Радимов про «Спартак»: «В каждом матче какие-то непонятки, они не знают, что делать. Просто набор дорогих игроков. Привезли двух центральных защитников, а один косячит больше другого»
336 минут назад