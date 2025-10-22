«Остановите геноцид!» Фанаты «Галатасарая» вывесили баннер и изобразили флаг Палестины на трибуне перед игрой с «Буде-Глимт» в ЛЧ
Болельщики «Галатасарая» организовали пропалестинскую акцию.
Сегодня турецкий клуб обыграл «Буде-Глимт» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 3:1.
Перед матчем фанаты хозяев растянули на трибуне большой баннер с надписью «Остановите геноцид!» и изобразили флаг Палестины.
Фото: Gettyimages.ru/NurPhoto
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
