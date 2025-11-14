Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин вывели людей на улицы. Сейчас больше будут узнавать Артема. Возможно, все будут узнавать Акинфеева, если они будут втроем»

Константин Генич: И Аршавин, и Дзюба вывели людей на улицы своей игрой.

Константин Генич ответил на вопрос о главной звезде российского футбола.

– Блин… Сложный вопрос. И тот, и другой своей игрой вывели людей на улицы.

Но у Дзюбы не было такой европейской карьеры, как у Аршавина . И мне кажется, если они в Европе будут идти по одной улице, то Аршавина будут узнавать больше. Поэтому в плане интеграции России в мировой футбол Аршавин сыграл важную роль.

Но Дзюба сыграл важнейшую роль на домашнем чемпионате мира. При нашей жизни такого не будет.

– А если они оба пойдут вдвоем по улице Большая Черкизовская, кого будут узнавать больше?

– Думаю, что Дзюбу. Вот сейчас Дзюбу. Современное поколение будет узнавать Дзюбу. А ты меня спрашиваешь как динозавра, как человека, кто уже не молод. Возможно, если они будут идти втроем, то все будут узнавать Акинфеева , – сказал комментатор «Матч ТВ».