Ледяхов о «Зените»: «Демонстрирует, что является флагманом нашего футбола. Они продвинулись в качестве игры после победы над «Краснодаром»

Игорь Ледяхов назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

«Зенит » уже на протяжении 5-6 матчей стабильно набирает очки и демонстрирует достаточно неплохой футбол.

Вот после той игры, когда они «Краснодар » обыграли (2:0), у них произошел эмоциональный всплеск, и в качестве футбола они продвинулись.

Сейчас «Зенит» просто демонстрирует, что на данном этапе является флагманом нашего футбола», – сказал бывший тренер «Спартака » Ледяхов .

В последних пяти турах команда Сергея Семака одержала четыре победы при одной ничьей. После 13 туров Мир РПЛ петербуржцы с 26 очками занимают 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 балла.